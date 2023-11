Bradley Cooper ha aiutato Brooke Shields:'Ero nel posto giusto al momento giusto'

Il regista e interprete di Maestro, Bradley Cooper, ha raccontato di essere felice di essersi trovato al posto giusto nel momento giusto per soccorrere la collega Brooke Shields che stava vivendo un'emergenza medica. Ad inizio mese l'attrice ha raccontato di aver avuto un attacco epilettico in un ristorante di New York a settembre.

Cooper era presente e si è precipitato al suo fianco per starle accanto. Interpellato sull'argomento l'attore ha semplicemente dichiarato:"Ero felice di essere nel posto giusto al momento giusto". Pochi giorni fa Bradley Cooper, che ha dichiarato di essere aperto ad un ritorno in Una notte da leoni 4, ha partecipato ai Gotham Award parlando proprio di quanto accaduto.



In base a quanto raccontato da Shields, Bradley Cooper è stato chiamato in soccorso perché si trovava in quel luogo e nessuno riusciva a contattare suo marito Chris Henchy:"La prima cosa che ricordo è di essere stata caricata su un'ambulanza con l'ossigeno. E Bradley, il f****to re Cooper, è seduto accanto a me a tenermi la mano. L'assistente di Henchy ha chiamato Bradley e ha detto 'Brooke è a terra, Chris non c'è, vai a prenderla'. E lui è arrivato e qualcuno ha chiamato l'ambulanza. E poi è come se fossi andata con Gesù'".



Brooke Shields si è successivamente ripresa completamente dal malore ma ha ricordato la grande gentilezza e prontezza di Bradley Cooper nell'assisterla in un momento molto complicato. Se volete scoprire qualcosa in più sul nuovo film di Cooper, non perdetevi il trailer di Maestro.