Bradley Cooper adorabile papà sul red carpet con la figlia Lea De Seine

Bradley Cooper si è presentato sul red carpet della première di Maestro a Los Angeles mano nella mano con la figlia Lead De Seine avuta dall'ex compagna Irina Shayk: una cornice inedita che vede Cooper come adorabile papà! E dal canto suo Lead De Seine, a soli sei anni ha dimostrato di aver già la stoffa da star!

Sul tappeto rosso, la bambina indossava un abito lungo leopardato con ballerine dorate, borsa e rossetto rosso. Cooper invece, ha preferito rimanere più sobrio con un completo blu scuro firmato Dolce & Gabbana e sfoggiando un brillante sorriso. Che tu sia una star di Hollywood o no, per i grandi traguardi si cerca sempre il conforto della famiglia: Maestro rappresenta l'esordio alla regia di Bradley Cooper che per l'occasione ha scelto di avere sua figlia con sé. Ma Lead De Seine non accompagnava solo il padre: la bambina ha avuto una piccola parte nel film segnando così il suo debutto a Hollywood!

Maestro racconta la vita del grande direttore d'orchestra Leonard Bernstein e il suo rapporto d'amore con la moglie Felicia Montealegre Cohn Bernstein, tratteggiando un ritratto più intimo che va oltre l'artista. Per prepararsi al ruolo, Cooper ha persino parlato come Bernstein per un anno al fine di entrare più nelle profondità del personaggio. Tuttavia l'impegno di Cooper come attore e regista non riuscito a schivare le polemiche per il naso protesico in Maestro.

Maestro arriva su Netflix il prossimo 20 dicembre!