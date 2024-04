Bradley Cooper stava per abbandonare un suo film di successo: il motivo

Nel corso di una conversazione con Indiewire, il regista Derek Cianfrance ha raccontato un aneddoto che riguarda Come un tuono, co-scritto con Darius Marder. Bradley Cooper, nel cast nei panni di Avery Cross, stava per lasciare il film dopo aver letto l'ultima stesura aggiornata della sceneggiatura, riscritta parola per parola.

Cooper detestava i cambiamenti legati al personaggio di Avery:"Diedi a Darius la sceneggiatura e aveva diversi appunti sullo script, e in qualche modo concordavo con molte delle sue osservazioni. Quindi riscrivemmo ogni parola in sei settimane anziché dieci".



Cambiamenti non graditi all'attore:"Ricordo di aver dato a Bradley Cooper una copia di Come un tuono, la nuova sceneggiatura e di aver ricevuto un messaggio vocale da lui che diceva 'Amico, voglio farti sapere che ho letto la nuova bozza e lascio'. Disse qualcosa del tipo 'Questo non è il film in cui ci eravamo impegnati'". Il problema era che Come un tuono era parzialmente finanziato grazie a Bradley Cooper e alla sua partecipazione. Il film nacque perché il sogno di Ryan Gosling era quello di rapinare banche. Tuttavia, Bradley Cooper non sembrava disposto a parteciparvi.

"Stavo portando la mia famiglia a Schenectady, per essere sul set e tutto il team stava arrivando lì. Avevo comunque tutto il denaro" ha spiegato Cianfrance, che chiese a Cooper un incontro di persona:"Sono salito a Montreal, e ho avuto una lunga conversazione con lui da mezzanotte alle 3.30 del mattino, nella quale sono riuscito ad averlo di nuovo con noi. È stato soltanto negli ultimi cinque minuti che l'ho convinto, penso si fosse soltanto stancato, voleva andare a dormire".



Recuperate su Everyeye la recensione di Come un tuono, con protagonisti Ryan Gosling, Bradley Cooper ed Eva Mendes.

