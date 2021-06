Brad Pitt, World War Z torna in top10 nel box office USA: che fine ha fatto il sequel?

Grazie ad una distribuzione nei drive-in con doppia proiezione insieme a A Quiet Place Part II, l'horror del 2013 World War Z con protagonista Brad Pitt è balzato nella top10 dei migliori film al botteghino nel mercato USA.

La proiezione double-feature, che si è svolta in 80 cinema drive-in in tutto il paese, ha raccolto $347mila dollari durante il fine settimana, che salgono a $448mila includendo il Memorial Day, e ha spinto fuori dalla classifica dei migliori dieci incassi un titolo ben più recente come Mortal Kombat.

Sebbene il traino di A Quiet Place Part II sia evidente - il film di John Krasinski ha guadagnato più di $50 milioni nel fine settimana di quattro giorni - il successo della doppia distribuzione ha riaperto sui social una conversazione che si protrae ormai da anni: che fine ha fatto il sequel di World War Z? Liberamente ispirato al romanzo di successo di Max Brooks, World War Z segue una famiglia che cerca di sopravvivere a un'apocalisse di zombi, e all'epoca fu vincente l'approccio della produzione di girare il film non tanto come un horror quanto come un action vero e proprio popolato da orde di zombie.

Con un incasso della bellezza di $500 milioni di dollari a livello globale, World War Z divenne il film di zombi con il maggior incasso di tutti i tempi, e per anni si è parlato dell'arrivo di un sequel: nel 2021 i produttori di World War Z hanno assicurato che il sequel si farà, ma da allora non ci sono stati nuovi aggiornamenti.

