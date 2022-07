Brad Pitt vs Angelina Jolie: in che rapporti è la star di Bullet Train con i suoi figli?

I dissidi tra Brad Pitt e Angelina Joilie continuano e sebbene l'attrice abbia ottenuto la piena custodia dei loro 6 figli, sembra che i rapporti tra la star di Bullet Train e suoi ragazzi non siano poi così tanto negativi come si pensasse in precedenza.

Una fonte vicina alla coppia afferma: "Brad cena con i suoi figli più piccoli quando sono tutti a Los Angeles. Dato che i bambini sono più grandi ora, hanno la loro vita e i loro amici ma Brad continua ad avere ancora un buon rapporto con loro".

Nella realtà dei fatti la situazione sembrerebbe molto diversa. Maddox avrebbe testimoniato contro Brad Pitt nel lungo processo che ha sancito la definitiva conclusione della storia d'amore più chiacchierata di Hollywood e pur portando ancora legalmente il cognome di suo padre avrebbe espresso più volte il desiderio di non utilizzarlo.

Inoltre, la Jolie ha accusato il suo ex marito di violenza domestica sia nei suoi confronti, sia nei riguardi dei loro 6 figli e per tale ragione, i ragazzi avrebbero voluto limitare nel corso degli anni il più possibile ogni forma di frequentazione con l'attore vincitore di ben due Premi Oscar.

I rapporti tra Brad Pitt e la sua ex consorte apparirebbero ora nuovamente tesi dopo che la Jolie ha venduto le sue quote di Chateau Miraval ad una società esterna che sembra abbia stretti rapporti con un noto oligarca russo. Sebbene ci sia ancora qualche scontro, i Brangelina sono concordi di lavorare comunque in piena sintonia per il bene dei propri figli e per garantire loro un futuro il più sereno possibile. Chissà se ci riusciranno.