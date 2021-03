Brad Pitt vs. Angelina Jolie: anche Maddox testimonia contro il padre

Sebbene il matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt si sia ufficialmente concluso nel 2016, ancora oggi, dopo ben 5 anni, continua la guerra a distanza tra le due star di Hollywood per la custodia dei figli.

Negli ultimi giorni Angelina Jolie avrebbe mosso nuove accuse contro l'ex marito, rivelando che quest'ultimo si sarebbe macchiato di pesantissimi abusi domestici nei suoi riguardi e soprattutto nei riguardi dei loro figli. Già in passato l'Fbi e i servizi sociali di Los Angeles erano intervenuti per investigare contro Pitt, reo di aver "abusato verbalmente e fisicamente i suoi familiari" a bordo di un jet privato ma, l'attore era stato prosciolto da tutte le accuse.

Ora sembra che le cose stiano ulteriormente complicate e stando al sito americano The Blast, nel corso del processo sarebbe intervenuto anche Maddox, il figlio 19enne dei Brangelina, che avrebbe utilizzato parole molto dure nei confronti di suo padre. Il giovane ragazzo avrebbe offerto una versione ben poco lusinghiera di Brad Pitt, andando in tal senso a rafforzare ulteriormente le accuse che erano state mosse da sua madre. Insomma, quanti speravano in un possibile riavvicinamento tra Brad Pitt ed Angelina Jolie dovranno ricredersi.

Tra l'altro Maddox ha rivelato di voler modificare il proprio cognome che attualmente è Jolie-Pitt e di voler utilizzare solo quello di sua madre. L'US Weekly ha infatti riferito: "Non usa mai Pitt come cognome su documenti che non sono legali. Usa solo Jolie. Maddox vuole cambiare legalmente il suo cognome in Jolie, ma Angelina non è d’accordo. Gli ha detto che non ha il suo appoggio in questa storia".

Staremo a vedere come si evolveranno le cose in questa spinosa vicenda.