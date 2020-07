Brad Pitt, la vera storia dietro al leggendario cameo a sorpresa per Deadpool 2

Deadpool 2 ha riservato tantissime sorprese ai fan di Ryan Reynolds, ma nessuna di queste è stata sbalorditiva ed esilarante come il cameo di Brad Pitt, interprete del supereroe Vanisher.

Il secondo capitolo della saga rated-r, infatti, ha introdotto diversi personaggi inediti rispetto al precedente episodio, come ad esempio Cable (Josh Brolin), Domino (Zazie Beetz), e anche il superteam X-Force, composto da Bedlam (Terry Crews), Shatterstar (Lewis Tan), Zeitgeist (Bill Skarsgård), il celebre Peter (Rob Delaney) e Vanisher, interpretato nientemeno che da Brad Pitt.

Come suggerisce il nome, Vanisher era invisibile, quindi gli spettatori non potevano sapere chi si nascondesse oltre il velo dell'invisibilità, e il volto della superstar è apparso sullo schermo soltanto per pochi secondi quando Vanisher si schianta su dei cavi dell'alta tensione, con la scarica elettrica che annulla i suoi poteri di invisibilità.

Si è trattato dunque di una parte piccolissima, e per alcuni può sembrare strano che un grande nome nell'industria cinematografica come Pitt abbia accettato questa parte, ma in realtà convincerlo è stato facilissimo. Questo perché Brad Pitt faceva già parte della produzione, dato che era stato vicinissimo ad interpretare il ruolo di Cable, al quale ha dovuto rinunciare per via di precedenti impegni su altri set.

Lo stesso Vanisher in origine non era nemmeno incluso nella sceneggiatura, ma la sua scena fu aggiunta proprio per permettere a Pitt di partecipare ugualmente al progetto. L'idea fu proposta alla star da Ryan Reynolds, e dato che i suoi figli avevano amato il primo Deadpool, Brad Pitt accettò. Secondo il co-sceneggiatore di Deadpool 2 Rhett Reese, come compenso per il cameo l'attore premio Oscar chiese una paga irrisoria e una tazza di caffè.

Tra l'altro Brad Pitt aveva già lavorato con il regista David Leitch, poiché quest'ultimo era stato la sua controfigura per anni in film come Fight Club, Ocean's Eleven, Troy e Mr. & Mrs. Smith.

