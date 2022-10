Brad Pitt sta per vendere Plan B, casa di produzione da Oscar dietro Blonde di Netflix?

A pochi giorni dall'uscita su Netflix della sua nuova opera, Blonde di Andrew Dominik, la casa di produzione Plan B, fondata da Brad Pitt, potrebbe arrivare molto presto sul mercato.

Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, infatti, l'attore premio Oscar in questi giorni avrebbe assunto la banca di investimento indipendente Moelis & Co per cercare possibili investitori ai quali vendere la Plan B: la casa di produzione avrebbe già ricevuto numerose offerte, anche se al momento non è chiaro se la mossa di Brad Pitt circa la vendita sia 'esplorativa' o definitiva.

La Plan B è stato aperta alla fine del 2001 da Brad Pitt insieme alla sua allora moglie Jennifer Aniston. Quando i due hanno divorziato, nel 2005, Brad Pitt ha rilevato l'intera etichetta e da allora ha prodotto alcuni dei titoli più importanti del XXI secolo hollywoodiano, tra cui Ad Astra, Vice, The Big Short, The Departed, World War Z, If Beale Street Could Talk, The Tree of Life, Killing them softly, Minari e L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford: il primo film della casa di produzione fu Troy di Wolfgang Petersen, l'ultimo ad oggi è proprio Blonde di Andrew Dominik, disponibile su Netflix. In mezzo ci fu anche l'Oscar al miglior film vinto con 12 anni schiavo di Steve McQueen.

La compagnia si è mossa anche in tv, vincendo un Emmy per la serie limitata della HBO The Normal Heart e ha diverse nomination per Feud: Bette and Joan, il documentario Big Men e il film TV Nightingale. Nel 2020 Plan B ha firmato un contratto con Prime Video per la produzione di serie tv originali, partnership che ad oggi ha dato vita allo sci-fi Outer Range con Josh Brolin.

