Brad Pitt vende villa da 40 milioni: era infestata e gratis per il vicino di 105 anni

Qualche mese dopo aver venduto la sua casa di produzione Plan B, la superstar premio Oscar Brad Pitt a quanto pare ha liquidato anche la mega-villa conosciuta come Briarcliff Manor, dal valore di be 40 milioni di dollari.

In questi giorni Cassandra Peterson, attrice ed ex padrona della casa che nel 1994 vendette la proprietà a Brad Pitt per 'soli' 1,7 milioni di dollari, ha però raccontato alcuni aneddoti alquanto particolari legati alla magione, che secondo la leggenda era infestata dai fantasmi: "Ho visto un sacco di cose strane lì, ma lui era entusiasta di quella casa. Pensava fosse davvero bella" ha dichiarato la Peterson a People. "Ho visto persone che camminavano al piano di sopra, ad esempio, persone reali che camminavano. Una volta, un fantasma era seduto al piano di sotto davanti al camino, un'altra volta entrava nella mia camera da letto e tornava indietro. Abbiamo visto una persona che galleggiava sul fondo della piscina, cose del genere".

La villa fu costruita nel 1910 da un magnate del petrolio, e si da il caso che sia stata anche teatro della morte (ovviamente sospetta e piena di misteri) di unl’artista degli Ziegfield Follies di Broadway, che fu trovata morta nella piscina. Tra le tante curiosità intorno alla villa, anche quella che racconta di come Brad Pitt ci abbiamo convissuto con un uomo anziano: la Peterson ha infatti rivelato che l'attore, negli anni, ha esteso a macchia d'olio i confini della proprietà originale, comprando anche tante altre abitazioni del vicinato, compresa quella di un uomo di nome John, che dopo la morte della moglie era rimasto solo. Brad Pitt continuò a farlo abitare nella proprietà, forse pensando che il vecchietto sarebbe mancato di lì a poco, e invece il caro John ha continuato a vivere fino a 105 anni.

Ricordiamo che, dopo essere stato protagonista di Babylon di Damien Chazelle, prossimamente Brad Pitt ritornerà con Wolfs, nuovo film di Jon Watts che avrà per co-protagonista anche George Clooney, e con un lungometraggio di corse automobilistiche diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick.