Brad Pitt v Angelina Jolie: quanto è costato il loro divorzio finora?

Sono passati ormai 5 anni da quanto Brad Pitt e Angelina Jolie hanno annunciato la loro rottura, ponendo fine a quella ritenuta fino a quel momento una delle più belle storie d'amore made in Hollywood: un divorzio, quello tra i due attori, che si sta rivelando burrascoso almeno quanto splendente era stato il loro amore.

Le due star stanno infatti trascorrendo un bel po' di tempo in tribunale, con Angelina Jolie che ha recentemente cambiato team di avvocati nell'ennesimo tentativo di andare fino in fondo e ottenere la custodia dei figli. Ma quanto sta costando agli ex-Brangelina tutta questa storia della separazione?

Le cifre in gioco, stando a quanto leggiamo, sono decisamente importanti: pare infatti che gli ex-coniugi abbiano speso fino ad oggi circa 1 milione di dollari a testa, spesa giustificata dall'ingaggio di un giudice privato (la tariffa si aggira sui 1000 dollari l'ora) e da quello di alcuni tra i migliori avvocati su piazza (tra i 1000 e i 1500 dollari l'ora).

Ma non è finita qui: le previsioni parlano di una causa che potrebbe arrivare a protrarsi per altri sei anni, rendendo il divorzio tra le star di Mr. and Ms. Smith uno dei più costosi della storia di Hollywood! Non possiamo far altro, insomma, che sperare vivamente che le cose tra i due si sistemino in tempi decisamente più brevi.