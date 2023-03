Brad Pitt svela gli altarini: 'In 20 anni a David Fincher sono piaciuti solo 5 film'

Che David Fincher fosse un tipo particolarmente difficile sul set lo sapevamo già, ma grazie a Brad Pitt oggi veniamo a sapere che l'autore di Mank, Gone Girl e The Social Network e di Seven, Zodiac e Millennium il suo perfezionismo lo estende anche alle visioni al cinema.

Il mese scorso si è svolta la 48a cerimonia dei César Awards e, oltre agli annuali trofei assegnati alle recenti uscite del cinema francese, c'è stata anche quella personale a David Fincher, che dagli 'Oscar francesi' ha ricevuto un César onorario alla carriera. Il regista, che è attualmente in fase di post-produzione di The Killer, nuovo thriller con protagonista Michael Fassbender che uscirà in esclusiva su Netflix a novembre, abbia preso molto sul serio la sua presenza sul palco, tanto che ha voluto guardare tutti i candidati al premio di miglior film: vale a dire Pacifiction, Forever Young, Rise, The Innocent, e il gran vincitore della serata The Night of the 12th. Tra questi, l'unico che ha apprezzato è stato Pacifiction di Albert Serra.

La star del film (e vincitore del César come miglior attore) Benoît Magimel ha rivelato al magazine Allocine di aver avuto l'onore di essere invitato a cena da David Fincher e Brad Pitt (presente alla cerimonia per introdurre l'amico regista sul palco), e tra una pietanza e l'altra a quanto pare Pitt avrebbe preso in giro Fincher rivelando a Magimel: "David Fincher è uno piuttosto duro con i giudizi. In vent'anni, gli sono piaciuti davvero solo cinque film. In sostanza, non gli piace niente.'" ha dichiarato Magimel a Allocine, ricordando le parole di Brad Pitt. "Il signor Pitt mi ha detto: 'A questo ragazzo non piace niente, ma sappi che Pacifiction l'ha adorato.'"

A parte una vecchia lista dei suoi film preferiti di tutti i tempi, David Fincher di solito non commenta mai le nuove uscite cinematografiche e rimane a bocca cucita circa i film che apprezza di anno in anno, e ora grazie a Brad Pitt abbiamo capito perché: non avrebbe molti complimenti da fare, altrimenti!