Brad Pitt ha fatto quasi tutti i suoi stunt per Bullet Train: 'E' un atleta nato!'

Nell'imminente thriller Bullet Train, diretto da David Leitch, Brad Pitt interpreta uno spietato assassino. Durante le riprese del film, tratto dal romanzo Maria Beetle di Kotaro Isaka, le doti atletiche del cinquantasettenne attore sono messe a dura prova, ma a quanto pare la star di Fight Club se la sta cavando egregiamente.

Greg Rementer, coordinatore stunt di Bullet Train, si è detto sbalordito per le sequenze di lotta girate da Brad Pitt, e ha elogiato anche le performance degli altri attori.

"Brad ha fatto il 95% delle sue scene senza stuntman: acrobazie fisiche, combattimenti... È un atleta nato, vi va davvero giù pesante!" ha raccontato Rementer a Vulture. "Non ho mai avuto così tanti grandi attori in un film, tutti così eccellenti nell'allenamento e nelle prove fisiche. Brad Pitt, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Hiroyuki Sonada, Andrew Koji... tutti hanno fatto grandi scene di azione."

Anche Sandra Bullock è nel cast di Bullet Train, che racconta la storia di cinque assassini che si ritrovano per motivi diversi su un treno diretto a Tokyo. Saranno inoltre nel film, tra gli altri, anche Zazie Beetz, Joey King, Aaron Taylor-Johnson e Bad Bunny.

Brad Pitt, che continua intanto la battaglia legale con Angelina Jolie, ha conquistato un Oscar proprio interpretando uno stuntman: in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, come si ricorderà, era Cliff Booth, controfigura della star in declino interpretata da Leonardo DiCaprio.