Brad Pitt, stop alle riprese: si fermano i lavori per il film di Formula1

Brad Pitt ha appena messo in pausa la produzione dell'attesissimo film sulla Formula 1, così da mostrare il proprio pieno sostegno allo sciopero SAG-AFTRA: stando alle parole del Sun, infatti, "Brad ha accettato di terminare le riprese, pur posticipando la produzione pianificata nei successivi due mesi".

Ha inoltre aggiunto: "Il cast e la troupe di Apex", ossia il film in cui è attualmente impegnato, "hanno girato a Budapest (Ungheria, Europa Centrale), ma Brad ha chiesto che le date future vengano svolte in un secondo momento, così da manifestare solidarietà verso tutte le persone in sciopero. Rinviare la produzione è stata una richiesta enorme, soprattutto dal punto di vista finanziario, eppure Brad ha ascoltato le preoccupazioni dei colleghi per dare il pieno sostegno alla causa". Era il giugno 2023 quando SAG ha approvato l'autorizzazione per lo sciopero degli attori, con i votanti favorevoli per quasi il 98%.

Il film sulla Formula 1 sarà girato a Silverstone, in occasione del Gran Premio, mentre nella produzione figura non soltanto Brad Pitt, ma anche Lewis Hamilton: a scendere in pista, però, è stato anche l'attore di 12 anni schiavo, Thelma & Louise e C'era una volta a... Hollywood, fino a raggiungere l'esorbitante velocità di 241,5 chilometri orari.

"È incredibile assistere alla creazione del progetto" ha dichiarato Hamilton. "Sapere che filmeremo durante questo weekend... be', provoca ansia, ovviamente, perché è un progetto su cui stiamo investendo da parecchio tempo".

In che misura lo sciopero WGA influenzerà il progetto? Nell'attesa di ulteriori informazioni, le novità non mancano di certo: Javier Bardem raggiunge Brad Pitt nel cast del film sulla Formula 1.