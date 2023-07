Brad Pitt, la star a Silverstone: ha girato alcune scene nel circuito per il nuovo film

Il premio Oscar Brad Pitt è stato avvisato all'interno del circuito britannico di Silverstone, aggirarsi nel paddock in compagnia di Lewis Hamilton. L'attore è impegnato nella lavorazione del nuovo film incentrato proprio sul mondo della Formula Uno e ne ha approfittato per girare alcune sequenze all'interno dell'impianto.

Il film Apple Original gode del supporto di F1 e proprio per questo motivo il cast e la troupe hanno avuto accesso a zone solitamente riservate agli addetti ai lavori.



La presenza di Brad Pitt ha entusiasmato anche i numerosi piloti al lavoro nel weekend, tra cui proprio Lewis Hamilton, che ha dichiarato di aver vissuto probabilmente 'il miglior briefing' di tutta la sua carriera.

Brad Pitt nel film interpreta un ex pilota che decide di tornare a praticare sport con un immaginario team di Formula Uno con un compagno di squadra interpretato da Damson Idris.

Un progetto che potrebbe ulteriormente avvicinare gli spettatori al mondo della Formula Uno anche grazie alla presenza di una star del calibro di Brad Pitt.



Brad Pitt ha guidato una vera Formula Uno in uno dei circuiti storici del Mondiale, quello situato nel Northamptonshire.

Il circuito di Silverstone è il primo in assoluto nel quale si svolse una gara di Formula Uno, nel lontano 13 maggio 1950.

Vi terremo aggiornati sulle ulteriori novità che riguardano il film, ancora senza titolo.