Brad Pitt, la star di Seven in gara con Lewis Hamilton in un GP per le riprese di un film!

Il prossimo Gran Premio di Formula Uno in Inghilterra, sulla pista di Silverstone, vedrà gareggiare un pilota campione del mondo e un attore premio Oscar. In base a quanto riporta The Sun, in occasione delle riprese di un film sulla Formula Uno, a Brad Pitt sarebbe stato concesso di competere nel primo giro con Lewis Hamilton.

Il set verrà allestito in pista, per un evento davvero unico. Stefano Domenicali, CEO di Formula Uno, ha spiegato che l'evento "sarà abbastanza invasivo per quanto concerne la produzione, ma è anche un altro modo per dimostrare che la Formula Uno non si ferma mai".



Il film, ancora senza un titolo, sarà diretto dal regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, e vedrà Brad Pitt - non perdetevi la recensione di Bullet Train, l'ultimo film di cui è la star principale - come protagonista, con Lewis Hamilton pienamente coinvolto nel progetto in qualità di produttore esecutivo.

Il lungometraggio sarà prodotto da Apple:"Ho grandi speranze. So che realizzeremo il miglior film di corse che sia mai esistito, anche dal punto di vista visivo, e lavoreremo per avere la certezza di entrare nel cuore di tutti i fan" ha dichiarato il pilota.



Il film di Brad Pitt prodotto da Lewis Hamilton, campione del mondo per ben sette volte nella storia della Formula Uno, era stato annunciato già a fine 2021 ma ora la produzione sembra pronta ad entrare nel vivo.