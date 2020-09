Brad Pitt, la star presenta in anteprima l'ultima versione del suo Champagne Rosé

Brad Pitt ha sponsorizzato la sua nuova produzione in ambito enologico, uno Champagne Rosé creato a Miraval, il castello francese che la star possiede insieme all'ex-moglie Angelina Jolie. Nel corso di un'intervista rilasciata a People, Pitt ha presentato in anteprima l'edizione limitata di Fleur de Miraval rose Champagne.

"Per me lo Champagne evoca sentimenti di celebrazione, qualità, prestigio e lusso. Ma lo Champagne Rosé è ancora relativamente sconosciuto. Sostenuto dal nostro successo con Miraval in Provenza, volevo che provassimo a creare il marchio che definisce lo Champagne Rosé, concentrando tutti i nostri sforzi su questo unico colore".



Il prodotto è il risultato di un progetto durato cinque anni, con il metodo di produzione avvolto nel più stretto riserbo; è stato creato in collaborazione con la famiglia Perrin, che produce vino da cinque generazioni.

Pitt sembra molto orgoglioso del risultato:"Il Miraval non è un vino 'celebrity' per me... è una tenuta meravigliosa ed eccezionale di cui mi sono innamorato, e su cui continuo ad investire per renderla una delle più belle tenute in Provenza".

Brad Pitt e Angelina Jolie avvistarono la proprietà nel 2008 e completarono l'acquisto nel 2012. Nonostante la separazione avvenuta nel 2016 e le speculazioni sulla possibile vendita di una tenuta da 1200 acri, gli ex coniugi hanno mantenuto l'impegno di mantenere la proprietà, considerandola un investimento per i figli.

Fleur de Miraval sarà disponibile negli Stati Uniti dal prossimo 15 ottobre.