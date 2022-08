Brad Pitt, la star chiarisce le voci sul ritiro:'Devo lavorare sulle parole che uso!'

Brad Pitt ha reagito con sorpresa alla domanda che gli è stata posta nel corso dell'evento della première di Bullet Train riguardo il suo possibile ritiro. L'attore ha reagito d'istinto con ironia al quesito senza celare un misto d'imbarazzo per quanto chiesto pubblicamente, prima di rispondere alla domanda.

"No, voglio dire... Devo davvero lavorare sulle parole che uso!" ha dichiarato Pitt "Stavo solo dicendo 'Ho superato la mezza età e voglio essere mirato sulle ultime cose, qualunque siano'" ha concluso.

A domanda esplicita sui piani futuri, Pitt ha dichiarato:"Non sono mai stato il tipo da programma quinquennale. Vado, qualunque cosa sia giusta per la giornata. Agisco ancora in quel modo". Brad Pitt si è presentato in gonna alla première tedesca del film, facendo impazzire i fan.



Tutto è nato da un'intervista a GQ dell'attore che aveva dichiarato che questo sarebbe stato 'l'ultimo trimestre o semestre' della sua carriera.

"Mi considero alla mia ultima tappa, quest'ultimo trimestre o semestre. Come sarà questa parte? E come voglio progettarla?".



In Bullet Train, Brad Pitt interpreta Ladybug, uno sfortunato killer determinato a proseguire tranquillamente il proprio lavoro nonostante il destino, che sembra poter riservargli altri piani. David Leitch ha parlato di Io sono nessuno proprio durante il tour, per il quale ha lavorato come produttore. In questo caso figura come regista del film basato sull'omonimo libro di Kotaro Isaka, con Masi Oka, Aaron Taylor-Johnson, Andrew Koji, Michael Shannon, Logan Lerman, Karen Fukuhara e Sandra Bullock.



Su Everyeye trovate il secondo trailer di Bullet Train, il nuovo film con Brad Pitt.