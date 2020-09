Brad Pitt, scopri a quale personaggio dei suoi film sei associato in base allo Zodiaco

Brad Pitt ha 56 anni e una lunga carriera alle spalle, con una serie di ruoli iconici che hanno contribuito a fargli raggiungere lo status di star di Hollywood. Ora in base ai segni dello Zodiaco è possibile scoprire a quale personaggio interpretato dall'attore americano siete associati. Ecco quali personaggi sono stati scelti.

Volete scoprire a quale personaggio di Brad Pitt siete collegati? Ecco la lista pubblicata da Screenrant. Se siete dell'Ariete, segno di fuoco, allora il vostro personaggio è Tyler Durden di Fight Club. Se il vostro segno è invece il Toro allora è l'agente Mills di Seven quello che fa per voi. Per i Gemelli il personaggio di Brad Pitt è Louis di Intervista col vampiro.

Per il Cancro è stato scelto il personaggio che gli ha permesso di vincere il premio Oscar quale miglior attore non protagonista: lo stunt-man Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood.



Per il Leone è stato scelto Rusty Ryan di Ocean's Eleven, mentre Vergine è il segno da associare a John Smith di Mr. & Mrs. Smith, set dove Pitt s'innamorò di Angelina Jolie.

Per la Bilancia è stato scelto il signor O'Brien di The Tree of Life mentre per il segno dello Scorpione è stato scelto Billy Beane di Moneyball.

Ruolo iconico per il Sagittario con Chad Feldheimer di Burn After Reading così come per il Capricorno con il tenente Aldo Raine di Bastardi senza gloria.

Infine l'Acquario con Benjamin Button di Il curioso caso di Benjamin Button e i Pesci con Paul Maclean di In mezzo scorre il fiume.

