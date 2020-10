Brad Pitt, è scontro con Angelina Jolie per la custodia dei figli nelle vacanze di Natale

Non c'è pace per una delle coppie un tempo più amate di Hollywood, quella formata da Brad Pitt e Angelina Jolie. Tra i due, come si ricorderà, l'amore era scoppiato sul set di Mr e Mrs Smith, portando le star, reduci dalla rottura con i rispettivi partner Jennifer Aniston e Billy Bob Thornton, a dare vita al celebre "Brangelina".

Nel 2016, però, Brad Pitt e Angelina Jolie si sono separati, e gli strascichi della loro battaglia legale si trascinano ancora oggi. Se poco tempo fa l'attore di C'era una volta a Hollywood aveva definito esagerate le pretese in tribunale dell'ex moglie, il motivo del contendere riguarda anche stavolta la custodia dei figli, in questo caso per le prossime festività natalizie.

Secondo quanto riporta US Weekly, infatti, i due attori compariranno a novembre in tribunale per discutere dell'affidamento dei figli durante le vacanze di Natale. A quanto pare, prima che lo scontro si inasprisse sarebbe stato stabilito che i ragazzi passassero le vacanze con Brad Pitt, ma a questo punto dipenderà dalle decisioni del giudice e da dove sarà la famiglia a dicembre.

Tra i figli della coppia, va detto, l'unico che ha l'età per essere definito giuridicamente adulto è Maddox. Al di là delle vacanze natalizie, Angelina Jolie, che dice di aver lasciato Brad Pitt per il bene dei figli, vorrebbe che i bambini crescessero e andassero a scuola lontano da Los Angeles, mentre il suo marito li vorrebbe in città, dove a causa del lavoro passa la maggior parte del tempo.