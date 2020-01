Brad Pitt scherza sull'eventualità di girare Ocean's 14

Brad Pitt è stato uno dei mattatori assoluti della serata dei Golden Globes, cerimonia durante la quale l'attore ha vinto il premio quale miglior interprete non protagonista per C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino. E la star pare non si sia risparmiata nemmeno ai National Board of Review, ironizzando sui suoi obiettivi futuri.

"I miei obiettivi per il futuro? Sii felice, rimani in salute e non incappare in una situazione finanziaria che ti costringe a fare Ocean's 14. Vedremo". Una battuta che indica in ogni caso l'intenzione di Brad Pitt di non tornare a recitare nel franchise, nel caso dovesse presentarsi l'occasione di realizzare un quarto capitolo. D'altronde Pitt si è ripromesso di girare solo bei film, dopo alcune brutte esperienze del passato.

Brad Pitt ha rilasciato diverse dichiarazioni in questi giorni, sia sul palco durante i discorsi di ringraziamento, sia nel corso delle varie interviste alle quali si è sottoposto in questa settimana dell'Award Season.



In particolare, durante il discorso della premiazione per il Golden Globe, ha elogiato il suo collega nel film di Tarantino, Leonardo DiCaprio, confessandogli che lui avrebbe aiutato il suo personaggio in Titanic, Jack Dawson, nella scena in cui i due protagonisti devono salvarsi dopo l'affondamento utilizzando un porta.

Lo stesso DiCaprio ha rivelato che cosa l'ha impressionato di Brad Pitt nel corso delle riprese di C'era una volta a... Hollywood.