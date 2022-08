Brad Pitt ringrazia Jackie Chan per Bullet Train: 'E' il Charlie Chaplin della nostra era'

Dopo essersi presentato alla premiere di Bullet Train indossando una gonna, la superstar Brad Pitt ha lodato le opere di Jackie Chan dichiarando il leggendario artista hongkonghese come la più grande influenza del nuovo film di David Leitch.

Brad Pitt ha ammesso di essersi ispirato a Jackie Chan durante la lavorazione di Bullet Train, nuovo action movie in arrivo in Italia dal 25 agosto e adattamento del romanzo giapponese "I sette killer dello Shinkansen" di Kōtarō Isaka: nella storia, la star di C era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino interpreta un assassino a pagamento che sale a bordo di un treno ad alta velocità diretto da Tokyo a Kyoto con la missione di raccogliere una valigetta, che però rappresenta l'obiettivo di altri letali assassini interpretati da Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Bad Bunny, Joey King e Zazie Beetz.

"Parliamo sempre di Jackie Chan, di quanto amiamo Jackie Chan", ha detto Brad Pitt a Entertainment Tonight. "Jackie Chan è il Charlie Chaplin della nostra era, e credo che sia un artista fenomenale che in generale è un po' sottovalutato. La roba che ha fatto nel corso della sua carriera è semplicemente incredibile. Quindi dal mio punto di vista, che non avevo mai fatto un film del genere prima, è stato ovvio andarmi a rivedere i suoi film."

Del resto Leitch, che è diventato famoso a Hollywood come stunt personale di Brad Pitt in Fight Club, The Mexican, Mr. e Mrs. Smith e Ocean's Eleven, prima di co-dirigere John Wick con il collega all'Accademia Inosanto Chad Stahelski, ha sempre guardato al cinema action di Hong Kong per cercare di mescolarlo allo stile americano: lui e Stahelski vengono dalla scuola di Dan Inosanto, compagno di allenamento di Bruce Lee, e con la saga di Keanu Reeves hanno riportato di moda a Hollywood e nel mondo il "gun-fu" hongkonghese. David Leitch, tra l'altro, aveva già diretto l'amico Brad Pitt in Deadpool 2, nel quale l'attore premio Oscar apparve in un brevissimo cameo nel ruolo del personaggio dei fumetti Vanisher.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Bullet Train.