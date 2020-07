Brad Pitt rifiutò il ruolo da protagonista in un film cult, ecco quale

Brad Pitt stava per diventare il protagonista di uno dei film più iconici a cavallo tra gli anni '90 e gli anni 2000. Tuttavia la bionda star, all'epoca in grande ascesa a Hollywood, decise di rifiutare il ruolo. A vent'anni di distanza il regista del film ha rivangato quel periodo, ricordando i motivi che spinsero Pitt a dire di no alla proposta.

Il film in questione è Quasi famosi, scritto e diretto da Cameron Crowe, e incentrato sulla storia di William Miller, giovanissimo giornalista musicale di quindici anni che decide di seguire il tour di una band, gli Stillwater, lavorando per il magazine Rolling Stone.



"Nelle prime fasi di Quasi famosi si parlava di Meryl Streep nei panni di Elaine Miller, madre del giovane giornalista rock, Brad Pitt nei panni di Russell Hammond, chitarrista principale della band, e Natalie Portman nel ruolo dell'assistente della band, Penny Lane" ha dichiarato James Andrew Miller in un podcast.

Nel corso dell'evento Cameron Crowe ha spiegato che l'idea d'ingaggiare Brad Pitt fu solo una sensazione che lui ebbe quando incontrò il giovane attore:"Brad Pitt era nella mia testa perchè avevo avuto un piacevole incontro con lui all'epoca di Non per soldi... ma per amore, ed era appena agli inizi e aveva davvero qualcosa. Così lo chiamai per interpretare Russell Hammond e abbiamo trascorso circa quattro mesi a lavorarci. Lesse la parte con Natalie Portman".

Tuttavia l'attore decise di non partecipare al film:"Piansi. Sapevo che non si era completamente innamorato del personaggio ma dell'idea del personaggio. Ma forse non c'era abbastanza nella scrittura. Mi disse che non se la sentiva e penso fosse a disagio anche per la differenza d'età tra Russell e Penny".

Quasi famosi ottenne un premio Oscar alla miglior sceneggiatura originale e altre altre candidature. Il ruolo di Elaine venne assegnato a Frances McDormand, quello di Penny Lane a Kate Hudson e la parte di Russell Hammond passò a Billy Crudup.

Brad Pitt ha vinto il premio Oscar qualche mese fa per il ruolo di Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood. Qualche settimana fa è stata diffusa la curiosa notizia del make up artist di Brad Pitt che si occupa del sedere della star.