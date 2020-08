Brad Pitt, quella volta che Ridley gli bagnò gli addominali per renderlo più sexy

Nel corso di una recente e lunga intervista rilasciata ai microfoni del Daily Beast, Geena Davis ha avuto modo di parlare della sua lunga e prolifica carriera e soffermarsi anche su diverse curiosità relative ai suoi film più iconici, tra i quali ovviamente spicca anche il bellissimo Thelma & Louise di Ridley Scott.

A un certo punto delle riprese, il regista aveva deciso di sostituire Brad Pitt con una controfigura per alcune scene di sesso, ma la Davis chiese di non farlo, perché "aveva tutto sotto controllo". Rivela l'attrice: "Oh, ricordo molto vagamente quello che successe in quel frangente. Una delle cose divertenti accadute mentre stavo girando quelle scene di Thelma & Louise è stato quando Ridley Scott ha spruzzato personalmente dell'acqua Evian sugli addominali di Brad Pitt per renderlo più sexy e ancora più appetibile. Ricordo di aver penato 'ehi, ci sono anche io in questa scena: qualcuno potrebbe rendere più sexy anche me?'. È stato molto divertente. Ridley è un artista e vuole che la sua visione si manifesti come pensata, il che includeva Brad Pitt con un'evidente e bagnato six pack".



Poi parla del casting insieme a Brad Pitt: "Prima di lui, avevo provato le scene con altri cinque attori insieme a Ridley e al direttore del casting. Sono venuti uno per uno e ho pensato che fossero tutti fantastici. L'ultimo però fu Brad e vi assicuro che è follemente carismatico tanto su schermo quanto di persona. C'è qualcosa di magnetico in lui. Alla fine ho detto 'volete sapere quello che penso?', e mi risposero 'certo', al che dissi 'quello biondo per me è perfetto, non trovate?'. E poi andò come sappiamo".



