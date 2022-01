Brad Pitt ha una relazione con la sua vicina? Crescono i rumor

Mentre sembra ormai ufficiale la love story tra Angelina Jolie e The Weekend, anche Brad Pitt sembra pronto a voltare definitivamente pagina e ad uscire allo scoperto con la sua ultima conquista. Stando agli ultimi scatti diffusi sul web si tratterebbe di Lykke Li, la cantante svedese sua vicina di casa.

I due, paparazzati più volte nelle ultime settimane, abiterebbero infatti a pochi metri di distanza. Pitt risiede in un centro residenziale privato in cui possiede una tenuta del valore di oltre 8 milioni di dollari mentre l'artista 35enne vive con suo figlio di 6 anni in una villa situata nelle sue immediate vicinanze. La coppia sarebbe stata inoltre vista a cena insieme in un romantico ristorante italiano Mother Woolf di Hollywood.

Per il momento naturalmente, la star di Troy non ha nè confermato nè smentito la notizia della sua relazione con la cantante e come sempre fatto negli ultimi anni, sta tentando di tenere il massimo riserbo sulla sua vita privata soprattutto per il bene dei suoi figli.

Il burrascoso divorzio da Angelina Jolie sembra non essere stato superato del tutto e la causa legale che ha coinvolto le due stelle di Hollywood sembra continuare senza alcuna esclusione di colpi. I due infatti da oltre 5 anni si battono per la custodia legale dei 6 figli Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox e Vivienne.