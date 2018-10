Brad Pitt e Rachel Weisz in lizza per Kingsman: The Great Game?

Matthew Vaughn sta continuando a sviluppare il suo universo cinematografico legato a Kingsman e, oltre al già annunciato Kingsman 3, sta preparando anche il prequel titolato Kingsman: The Great Game.

A settembre vi abbiamo riportato che la produzione stava tenendo d'occhio gli attori Ralph Fiennes e Harris Dickinson come protagonisti nei panni con Dickinson nei panni del giovane Conrad. Ora il That Hashtag Show afferma che Matthew Vaughn vorrebbe a bordo del prequel anche Brad Pitt e Rachel Weisz. La Weisz dovrebbe interpretare la madre di Conrad nel film. Per quanto riguarda Pitt, invece, il ruolo a lui destinato è quello di Grigori Rasputin.

Infatti, alla Quentin Tarantino, sembra che Vaughn giocherà molto con il vero passato - la pellicola è ambientata durante la Prima Guerra Mondiale - proponendo una sua versione della storia e delle persone coinvolte in quegli anni. Tra questi, per l'appunto, Rasputin ma la produzione è alla ricerca anche di un'attrice per il ruolo della vera spia Mata Hari e un attore per interpretare Gavrilo Princip, vero assassino dell'arciduca Francesco Ferdinando. Un altro ruolo chiave, per il sito, è quello di Shepard, che sembra collegato a quello di Princip.

Noi tenteremo di aggiornarvi tempestivamente con tutte le notizie riguardanti questo nuovo prequel.