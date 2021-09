Brad Pitt: qual è il valore di mercato dell'attore Premio Oscar? La cifra è clamorosa!

Negli ultimi anni Brad Pitt è passato dall'essere uno degli attori più richiesti nel panorama cinematografico ad acquisire un notevole spessore anche in qualità di produttore con la sua casa di produzione che gli ha fatto guadagnare anche il suo primo Premio Oscar per la produzione di 12 anni schiavo. Ma quanto vale Brad Pitt in soldoni?

Le quotazioni dell'attore sul mercato hollywoodiano non accennano a diminuire di una virgola e l'Oscar conquistato da Brad Pitt per C'era una volta a Hollywood anzi ha incrementato ancora di più il suo valore di mercato. Dai successi planetari degli anni '90 come Seven e Fight Club, passando ai blockbuster come la trilogia di Ocean con George Clooney e Matt Damon, per poi non parlare del successo di film come Bastardi senza gloria, Il curioso caso di Benjamin Button, Moneyball - L'arte di vincere, il nome di Brad Pitt è sempre stato sulla cresta dell'onda ed è sempre all'apice anche con i suoi ruoli da protagonista, come dimostrano film come Ad Astra e War Machine. Il suo cachet di attore si aggira sui 20 milioni di dollari a ingaggio.

Nell'ultimo anno lo abbiamo visto trionfare agli Oscar come attore non protagonista per Quentin Tarantino ma la sua solida attività di produttore non fa che aumentarne le quotazioni. In carriera con la sua casa di produzione Plan B ha prodotto film come Troy, ma l'Oscar come produttore arriva con il film storico drammatico 12 anni schiavo di Steve McQueen. Tra gli altri film prodotti anche Kick-Ass, World War Z, il già citato Moneyball e The Departed (sì, il film che è valso a Martin Scorsese il suo unico Oscar per la regia nel 2007).

Quindi quanto vale Brad Pitt? Secondo Celebrity Net Worth, sito che si occupa di calcolare il valore delle celebrità in base a una serie di fattori, Brad Pitt varrebbe oggi 300 milioni di dollari. Alla soglia dei suoi 58 anni, Brad Pitt sarà protagonista di Babylon di Damien Chazelle ma anche del nuovo film del regista di John Wick Bullet Train.