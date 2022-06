Brad Pitt è pronto a ritirarsi: 'Come attore sono arrivato al tramonto'

Brad Pitt è pronto a ritirarsi dalla recitazione: la star, che ha vinto un Oscar come non protagonista nel 2020 per la sua interpretazione in C era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, ha dichiarato di essere 'al tramonto' della sua carriera da attore.

Parlando con la rivista GQ, Pitt ha rivelato che la sua carriera cinematografica sta entrando nelle sue fasi finali: "Mi considero arrivato alla mia ultima tappa", ha detto. "Un ultimo semestre o trimestre. Come sarà questo capitolo finale? E come voglio progettarlo?".

Come attore, quest'anno Brad Pitt sarà il protagonista del film d azione Bullet Train e anche dell'attesissimo Babylon, nuovo film del regista Damien Chazelle dopo First Man e La La Land, che già si anticipa come uno dei titoli più 'caldi' per la prossima stagione degli Oscar: il film, che riunisce Pitt con la sua co-protagonista di C'era una volta a Hollywood Margot Robbie, sarà distribuito dalla Paramount a Natale ed è descritto come un'epopea ambientata nel mondo della Hollywood Classica con una storia incentrata su alcune star del cinema muto che devono adattarsi al sonoro (per chiarirci, Tobey Maguire interpreterà Charlie Chaplin). Prossimamente, inoltre, l'attore collaborerà con il regista di Top Gun Maverick Joseph Kosinski per un film sulla Formula 1 e con il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts per un thriller che lo vedrà recitare al fianco dell amico George Clooney.

Ma in questi anni Brad Pitt si è confermato anche come straordinario e infaticabile produttore: La sua casa di produzione, Plan B, a settembre sfornerà un altro grande contendente per gli Oscar 2023, ovvero Blonde di Andrew Dominik, con Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe: Brad Pitt e Andrew Dominik sono collaboratori di lunga data, con la star che ha recitato come protagonista nei precedenti due film del regista australiano, L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford e Killing Them Softly.