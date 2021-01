Brad Pitt, quanti premi cinematografici ha vinto la superstar di Hollywood?

Durante l'edizione 2020 degli Academy Award, dopo tre candidature, Brad Pitt è riuscito a mettere finalmente le mani sul suo primo Oscar in una categoria attoriale grazie alle sua straordinaria performance in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Ma quanti riconoscimenti ha ottenuto la star nel corso della sua carriera?

Restando nell'ambito dei primi più ambiti del panorama cinematografico, almeno a livello di risonanza mediatica, l'attore nel 2014 ha ricevuto una statuetta per aver prodotto 12 anni schiavo (ricordiamo infatti che il premio di Miglior Film viene assegnato ai produttori delle pellicole).

Il film di Steve McQueen gli è valso per lo stesso motivo anche un Golden Globe, riconoscimento che ha ottenuto altre due volte sul fronte della recitazione: uno sempre come miglior attore non protagonista per C'era una volta a Hollywood, e un altro nella stessa categoria per il suo ruolo ne L'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam. Per quanto riguarda i BAFTA, le premiazioni sono arrivate ancora una volta come produttore per 12 anni schiavo e come attore non protagonista per la pellicola di Tarantino.

Grazie a film quali Bastardi senza gloria, L'arte di vincere, The Tree of Life e Il curioso caso di Benjamin Button, l'attore è riuscito inoltre a conquistare i favori di diverse associazioni di critici tra cui quelle di Denver, Boston e San Diego. Numerosi sono i riconoscimenti arrivati anche dal pubblico, che lo ha onorato più volte sia agli MTV Movie Awards che ai E! People's Choice Awards per film come Seven e Intervista col vampiro. Paradossalmente, l'adattamento del romanzo di Anne Rice è "costato" a Pitt anche una candidatura come peggior coppia (con Tom Cruise) ai Razzie Awards del 1995.

