Brad Pitt sta per diventare ancora più potente: contratto in esclusiva con Warner Bros.

La Plan B Entertainment, l'etichetta di produzione vincitrice dell'Oscar co-fondata da Brad Pitt, ha firmato un nuovo contratto di esclusiva con la Warner Bros. Pictures.

La casa di produzione dietro a tre Oscar al miglior film come The Departed, 12 Anni Schiavo e Moonlight offrirà a Warner Bros. opzioni esclusive su tutti i suoi progetti cinematografici futuri, e sempre Warner Bros. Pictures gestirà la distribuzione dei titoli a livello globale secondo i termini dell'accordo.

Il passaggio alla scuderia Warner arriva dopo un contratto di tre anni con la Annapurna Pictures di Megan Ellison: a fare l'annuncio il co-fondatore Brad Pitt e i co-presidenti Dede Gardner e Jeremy Kleiner, insieme al presidente della Warner Bros. Pictures Toby Emmerich e al presidente della produzione e sviluppo Courbay Valenti.

"Brad, Jeremy e Dede sono registi straordinari", hanno dichiarato Emmerich e Valenti in una nota. “La loro esperienza di eccellenza parla da sé. Siamo così entusiasti di collaborare con loro nei film dinamici e singolari per i quali sono noti. "

L'accordo rappresenta un grande passo avanti della visione di Plan B: tra i titoli più importanti dell'etichetta citiamo L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, The Tree of Life, World War Z, La Grande Scommessa, Se la strada potesse parlare e Vice.

