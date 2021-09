Brad Pitt: perchè la star di In mezzo scorre il fiume assomiglia alle sue fidanzate?

Questa sera Brad Pitt torna in tv con In mezzo scorre il fiume, il film del 1992 diretto da Robert Redford, tratto dall'omonimo romanzo autobiografico di Norman Maclean. Sebbene l'attore sia uno dei sex symbol più acclamati, in molti si domandano come mai tenda ad assomigliare alle sue fidanzate.

Questo quesito attanaglia il web da diverso tempo, in molti infatti hanno notato come Brad Pitt si trovi ad assumere alcune caratteristiche fisiche della sua partner del momento. In particolare l'attenzione degli internauti si è soffermato sulla enorme somiglianza ad esempio tra Gwyneth Paltrow e l'interprete di Benjamin Button. I due infatti al tempo della loro relazione durata dal 1994 al 1897, avevano un medesimo taglio e un look in generale piuttosto simile. Come potete poi notare nell'immagine postata in calce alla notizia, Brad Pitt ha iniziato ad apparire nel corso tempo anche come molte altre sue compagne tra cui Jennifer Aniston e Angelina Jolie.

Intanto proprio di recente l'ex moglie ha mosso pesanti accuse contro l'attore di In mezzo scorre il fiume. Angelina Jolie ha sottolineato come Brad Pitt abbia lavorato con Harvey Weinstein. Insomma, queste parole non fanno altro che alimentare la battaglia legale tra i due che ormai prosegue ininterrottamente sin dai primi istanti del loro divorzio.