Brad Pitt e Penelope Cruz conquistano il web: il remake di Un uomo una donna è da paura

"Un uomo, una donna" è un gioiello del cinema francese: il film del 1966 diretto da Claude Lelouch raccontava l'amore tra Anne e Jean-Louis, interpretati rispettivamente da Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant.

Il classico senza tempo rivive oggi in un cortometraggio proiettato prima della sfilata autunno-inverno di Chanel, una delle ultime in programma nel corso della fashion week di Parigi. Diretto dal duo di fotografi e artisti visuali Inez & Vinoodh e girato rigorosamente in bianco e nero, il filmato è accompagnato dalle note dell'inconfondibile motivo firmato da Francis Lai. L'alchimia tra le due star è evidente, e ci fa rivivere (seppur indirettamente) le indimenticabili atmosfere della pellicola originaria. Penelope Cruz ha rivelato il suo desiderio di prendere parte ad un film di supereroi ma con questo filmato promozionale dimostra anche il suo profondo legame con i classici della settima arte.

Un viaggio in macchina conduce i due personaggi in una località balneare: si tratta di Deauville, sede della prima boutique aperta da Coco Chanel nel lontano 1913. Una passeggiata sulla spiaggia, un pranzo al ristorante... e i classici sguardi di intesa, preludio di un grande amore.

Ma perché citare proprio questo film? Nel film del 1966, Claude Lelouch aveva inserito nella scena della cena l'iconica borsa Chanel appartenuta all'attrice protagonista. Questa "terza invitata" ritorna nel cortometraggio, un vero e proprio "remake" di quella famosissima sequenza. Si assiste così non solo alla celebrazione del noto marchio di moda, ma anche ad un'esaltazione del cinema e in generale, dell'amore. A proposito di sentimenti, gli esperti di gossip saranno consapevoli che nonostante l'intesa sul set, un flirt tra i due attori protagonisti è da escludersi: Brad Pitt sarebbe da poco andato a convivere con la compagna Ines De Ramon, mentre Penelope Cruz è felicemente sposata con Javier Bardem dal 2010.