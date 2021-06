Brad Pitt, una nuova storia d'amore? Andra Day risponde alle voci sulla presunta liaison

La star di The United States VS Billie Holiday, Andra Day, da diverso tempo è al centro di un chiacchiericcio mediatico che la coinvolge in una presunta relazione con Brad Pitt. Dopo settimane di gossip sui giornali americani e internazionali, Day ha risposto ufficialmente ai rumor con una dichiarazione pubblica sulla questione.

"Santo cielo, piccola, soprattutto perché non ci siamo mai incontrati. Quindi ho pensato 'Oh, va bene'. Mia sorella mi ha contattato dopo, mi ha detto 'Hai incontrato Brad Pitt?' Ho detto 'Credo di sì. Immagino di sì'" ha dichiarato Day.

Una risposta piuttosto inequivocabile, che smentisce questa presunta nascente storia d'amore.

Di recente è stata mandata in onda la reunion di Friends e i fan ne hanno approfittato per rivivere il divertente cameo di Brad Pitt nella sit-com con Jennifer Aniston.

In ogni caso la performer ha acquisito grande notorietà ad Hollywood dopo la candidatura agli Oscar. Dopo il burrascoso divorzio da Angelina Jolie, a Brad Pitt sono stati associati diversi flirt e ipotetiche relazioni, tra cui addirittura un ritorno di fiamma con la sua storica ex, Jennifer Aniston.

Andra Day ha scherzato sulle voci di una relazione con Pitt:"Qualcuno era annoiato quel giorno".

Tra l'altro Brad Pitt è ancora al centro della tormentata separazione da Jolie e la custodia dei loro numerosi figli.



Ma quanto guadagna Brad Pitt? Scoprite su Everyeye il patrimonio della star di C'era una volta a... Hollywood.