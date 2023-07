Brad Pitt? No, un truffatore: donna derubata di ben 170mila euro da un profilo fake

I casi di persone cadute nella rete dell'ennesimo truffatore online non sono, purtroppo, una novità: l'ultima notizia del filone arriva dalla Spagna, precisamente da Granada, dove una donna è stata convinta per settimane di star parlando in chat con Brad Pitt e che l'attore nutrisse interesse nei suoi confronti.

Come riporta ElPeriodico, la storia ebbe inizio nel 2022, quando, il truffatore in questione, munito di profilo fake d'ordinanza, contattò la sua vittima facendole effettivamente credere di essere l'attore che lo scorso anno ha guadagnato più di James Cameron: uno schema classico che anche stavolta ha dato i suoi frutti.

Convinta del fatto che dall'altro lato ci fosse effettivamente il nostro Brad, la donna ha infatti cominciato a rendersi sempre più vulnerabile, finendo per credere alle storie raccontatele dal suo interlocutore sul suo imminente arrivo in Spagna per girare un film: storie che, ovviamente, finivano però con l'inevitabile richiesta di denaro.

A questo punto il copione è già scritto: a ogni invio di denaro la data dell'arrivo dell'attore in Spagna finiva per slittare, fino al punto da non poter non destare qualche sospetto. La donna ha quindi denunciato tutto, non prima, però, di esser stata derubata di ben 170.000 euro: la polizia postale è al momento al lavoro per cercare di risalire all'identità del truffatore, accusato di frode e riciclaggio di denaro. Vedremo, ovviamente, quali saranno gli sviluppi della vicenda.