Brad Pitt e Nick Cave in mostra in Finlandia con le loro sculture

Abbiamo da poco fatto chiarezza su cosa stia succedendo ultimante a Brad Pitt. Tra il divorzio con Angelina Jolie e la prosopoagnosia che gli impedisce di riconoscere i volti delle persone, l'attore pare aver trovato nell'arte una terza via di rinascita.

Abbracciando la scultura, l'attore di Troy, ha trovato un modo per esprimere se stesso che vada oltre un copione ed una macchina da presa. A condividere con lui questa esperienza troviamo Nick Cave, il musicista australiano colpito quest'anno dalla tragica morte del figlio 31enne Jethro Lazenby, che ha optato invece per la ceramica.

Ad ospitare le opere dei due è il Sara Hildén Art Museum in Finlandia, in una mostra che accoglie i visitatori già da qualche giorno. L'esposizione durerà, infatti, dal 18 settembre e si protrarrà fino al 15 gennaio 2023 e abbraccerà i temi della natura, del cosmo e del ciclo della vita.

Brad Pitt ha fornito al museo 9 opere scultoree, tra le quali spiccano: una grande bara di bronzo ed una casa in miniatura realizzata con la corteccia d'albero. Cave, invece, ha presentato ben 17 opere in ceramica smaltata raffiguranti la vita del Diavolo: "la serie tra ispirazione dall’interesse dell’artista per le figurine vittoriane dello Staffordshire Flatback, di cui è un collezionista", ha affermato il museo in una nota.

Pitt e Cave, non più così giovani, hanno dimostrato quanto l'età sia solo un mero numero e che tutto è possibile con impegno e passione. A 64 anni l'uno e 58 l'altro ha ora inizio, infatti, la loro prima esperienza museale!