Brad Pitt verso Nettuno in cerca di vita aliena in quattro nuovi spot italiani di Ad Astra

Ufficializzato da Antonio Barbera in competizione alla 76° edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, l'attesissimo Ad Astra di James Gray torna a mostrarsi oggi in tutta la sua spaziale bellezza in quattro nuovi spot italiani del dramma fantascientifico con protagonista Brad Pitt.

Come già riportato in precedenza, Ad Astra racconta la magnifica epopea nello spazio di Roy McBride (Pitt), un preparatissimo astronauta che decide di imbarcarsi in una pericolosa missione nel freddo cosmo per attraversare tutto il nostro Sistema Solare, nel doppio tentativo di trovare nuove risorse in grado di salvare l'umanità e rintracciare il padre scomparso, partito anni prima per un missione volta alla scoperta di vita extraterrestre. Dietro il fallito tentativo del padre, però, Roy scoprirà un segreto scioccante che metterà a dura prova la sua tenacia e il suo coraggio.



Ad Astra vede nel cast anche Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Donald Sutherland, Ruth Negga e Jamie Kennedy, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 26 settembre. È il secondo film ad altro profilo in uscita nell'ultimo mese estivo che vede protagonista Brad Pitt, dato che anche l'attesissimo C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino uscirà nelle sale italiane il prossimo 19 settembre.



Un mese da vivere in sala, insomma.