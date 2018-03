Brad Pitt nel cast di Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino

L'attoreè la nuova aggiunta al cast del nono film di, titolato ufficialmente Once Upon a Time in Hollywood conferma che Pitt si unirà a Leonardo DiCaprio nel cast della pellicola.

Brad Pitt ha partecipato a film come Moneyball, World War Z, Fight Club, Mr e Mrs. Smith e Il Curioso Caso di Benjamin Button. Con Quentin Tarantino ha già collaborato in Bastardi senza gloria mentre Leonardo DiCaprio era nel cast di Django Unchained.

Secondo i report Margot Robbie, la co-star di DiCaprio in The Wolf of Wall Street e la Harley Quinn di Suicide Squad, sarebbe corteggiata da Tarantino per la parte di Sharon Tate; a quanto pare il regista vorrebbe anche Tom Cruise in un ruolo da co-protagonista. Variety afferma, inoltre, che il regista sta corteggiando anche Al Pacino per una parte che sarebbe stata scritta da Tarantino espressamente per lui.

Anche se la pellicola sarà incentrata sugli omicidi della famiglia Manson, Charles Manson non sarà un personaggio principale quanto un "personaggio sullo sfondo"; il film sarà incentrato su un attore di Hollywood in declino.

Once Upon a Time In Hollywood sarà distribuito dalla Sony Pictures il 9 agosto 2019, 50° anniversario della morte dell'attrice Sharon Tate e di altre quattro persone per mano della Manson Family avvenuta il 9 agosto 1969.