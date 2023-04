'Brad Pitt è morto': il pesce d'aprile shock su Wikipedia Italia

Pesce d'aprile shock in queste ore sulla pagina di Wikipedia Italia dedicata alla superstar de L'esercito delle 12 scimmie e Bastardi senza gloria, Brad Pitt, dato per morto nella scheda personale della nota enciclopedia internettiana.

Uno scherzo di dubbio gusto che in questi minuti è stato segnalato dall'ANSA, secondo cui Brad Pitt sarebbe stato dato per morto in nome del Pesce d'Aprile dalla sola pagina italiana di Wikipedia: ma una rapida controllata in giro per la rete conferma, per fortuna, che la star di C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino - film per il quale Brad Pitt ha vinto il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista - è viva e vegeta. Certamente più della materia grigia che anima i corpi e le decisioni sciocche di chi ha deciso di modificare la sua scheda Wikipedia per organizzare questo 'scherzo', davvero poco riuscito e ancor meno divertente. Al momento della stesura di questo articolo, comunque, la pagina di Brad Pitt sull'enciclopedia online è tornata alla normalità.

Ricordiamo che sul finire dell'anno scorso Brad Pitt ha venduto la sua Plan B, famosa casa di produzione co-fondata insieme a Jennifer Aniston ai tempi del matrimonio tra le due star e successivamente acquisita interamente dall'attore. All'inizio dell'anno, invece, Brad Pitt è stato protagonista di Babylon di Damien Chazelle; tra i titoli in arrivo prossimamente, invece, sono in pre-produzione Wolfs, nuovo film di Jon Watts che avrà per co-protagonista anche George Clooney, e un lungometraggio di corse automobilistiche diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick.

Buon 1 aprile e soprattutto lunga vita a Brad Pitt.