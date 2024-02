Brad Pitt minacciò di lasciare Vento di passioni? Nuove rivelazioni dal regista

Brad Pitt è sicuramente una delle star più famose di Hollywood, circolano parecchie storie di lui, ad esempio quella che parlava di un eventuale abbandono del set di Vento di passioni. L’aneddoto è stato confermato poco tempo fa dal regista del film.

Brad Pitt ha di recente compiuto sessant’anni, e sembra che l’attore, ben 30 anni fa, sia stato vicinissimo a lasciare il set di “Vento di Passioni”, così come confermato dal regista Edward Zick nel suo nuovo libro. Riportiamo alcuni passi estratti da Variety:

“È toccato al [produttore] Marshall [Herskovitz] convincere Brad a mollare la presa. È stato il primo segnale delle sorgenti di emozioni più profonde che si agitano all'interno di Brad. All'inizio sembra tranquillo, ma quando si arrabbia può essere volubile, come mi è stato ricordato più di una volta all'inizio delle riprese e quando abbiamo preso le misure l'uno dell'altro. A volte, non importa quanto tu sia esperto o sensibile come regista, le cose non funzionano, si innervosiva ogni volta che stava per girare una scena che gli richiedeva di mostrare emozioni profonde". Il regista tiene comunque a sottolineare che Pitt era "una persona schietta e diretta, divertente con cui stare e capace di grande gioia. Non è mai stato meno che pienamente impegnato a fare del suo meglio".

Brad Pitt sarà nel nuovo film di Quentin Tarantino, The Movie Critic.