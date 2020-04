Brad Pitt diventa meteorologo nel tg Some Good News di John Krasinski

John Krasinski in questi giorni di quarantena sta cercando di diffondere un po' di positività attraverso il suo nuovo show sul canale YouTube, dal titolo Some Good News, una sorta di tg che racconta solo buone notizie. Nell'ultimo episodio la star di The Office è stata supportata da un ospite hollywoodiano d'eccezione: Brad Pitt.

La star di C'era una volta a... Hollywood è intervenuto per dare il suo contributo al tg con le notizie meteo. Krasinski è riuscito a convincere il collega a partecipare al suo show nelle vesti di meteorologo d'eccezione.

Diverse altre star hanno partecipato a Some Good News, tra cui Chance the Rapper, Rainn Wilson, Billie Eilish e The Jonas Brothers.



Circa a metà dell'episodio, dopo un segmento dalla Stazione Spaziale Internazionale, John Krasinski ha introdotto la partecipazione di Brad Pitt.

"Avrei bisogno di un secondo per riprendere fiato. Dovremmo fare un controllo del tempo. Brad, come va là fuori?".

Lo show è proseguito con Brad Pitt che ha improvvisato una previsione meteo piuttosto laconica, indossando un maglione verde e un cappello:"Sembra, ahh, abbastanza bene, si".

Nonostante l'improvvisata di Pitt sia durata soltanto pochi attimi, l'episodio ha fatto registrare oltre 3,1 milioni di visualizzazioni. Per Brad Pitt non è la prima volta nelle vesti di meteorologo: è apparso diverse volte nel The Jim Jeffries Show, proprio in questo ruolo.

John Krasinski vorrebbe dirigere un film Marvel dopo il sequel di A Quiet Place ma nel frattempo si diletta con il suo canale YouTube. Insieme alla moglie Emily Blunt, John Krasinski ha riunito il cast di Hamilton.