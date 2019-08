Brad Pitt e Margot Robbie si offrono per lo Star Trek di Quentin Tarantino

Mentre in Italia siamo in attesa di vedere nelle sale C'era una volta a Hollywood, le star del film Brad Pitt e Margot Robbie hanno detto la loro sul potenziale ultimo film di Quentin Tarantino: l'atteso film di Star Trek vietato ai minori.

Quando un giornalista di JOE.ie gli ha chiesto se volessero partecipare al progetto, infatti, la loro risposta è stato un deciso "assolutamente sì", con la Robbie che ha aggiunto: "Farei qualunque cosa, qualunque, a cui sta lavorando Tarantino." Dopodiché hanno scherzato sul fatto che in C'era una volta a Hollywood così come ne La Grande Scommessa, altro film in cui hanno recitato entrambi, non sono apparsi insieme in neanche una scena.

Nel frattempo, con C'era una volta a Hollywood disponibile nelle sale americane già da qualche settimana, Tarantino starà sicuramente pensando al suo prossimo progetto: dopo aver confermato la sua intenzione di chiudere la carriera con il suo decimo film, però, il regista ha rivelato che potrebbe considerare nel conteggio solo i suoi film originali. E' possibile che vedremo un altro film del regista oltre a quello di Star Trek?

Stando ad una recente intervista di Tarantino, sembra proprio di sì: il regista ha infatti confermato che se dovesse trovare la storia giusta sarebbe disposto a concludere la sua onorata carriera con un film horror, un genere che lo ha da sempre affascinato ma che non ha mai affrontato in prima persona.