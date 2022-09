Brad Pitt tra malattia, carriera e Angelina Jolie: cosa gli sta succedendo?

La carriera di Brad Pitt è pronta a tornare in odore di Oscar nei prossimi mesi con l'attesissimo Babylon di Damien Chazelle, ma cosa è successo alla star nell'ultimo periodo?

Dopo l'Oscar vinto con C era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, infatti, Brad Pitt ha fatto parlare di sé più attraverso le pagine di gossip che quelle di critica cinematografica: in queste settimane, ad esempio, si sono riaccesi i toni nei confronti dell'ex moglie Angelina Jolie, con la quale l'attore di Bullet Train è entrato in causa per le quote di Château Miraval, l'azienda vinicola co-intestata situata nel villaggio di Correns, nel sud della Francia, denunciandola per violazione del contratto, accordo in malafede e interferenza nei rapporti contrattuali e commerciali dopo che lei avrebbe provato a deliberatamente a danneggiare la società vendendo la propria metà ad un uomo d'affari russo definito dalla causa uno "straniero dalla pessima reputazione".

Recentemente poi Brad Pitt è anche tornato a parlare della sua malattia, la prosopagnosia, una condizione con la quale convive da diverso tempo che purtroppo gli impedisce di riconoscere i volti delle persone, causandogli non pochi problemi nel privato ed alimentando le insistenti voci sul possibile ritiro dalle scene: lo stesso Brad Pitt ha affrontato l'argomento a cuore aperto, ammettendo candidamente di essere arrivato alla 'fase finale della sua carriera', nella quale i prossimi ruoli dovrà sceglierli molto attentamente.

L'attore, lo ricordiamo, sarà co-protagonista di Babylon e del nuovo film di Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, incentrato sul mondo della Formula 1. Brad Pitt figura anche tra i produttori dell'attesissimo Blonde di Andrew Dominik, che debutta oggi a Venezia prima di esordire su Netflix dal 28 settembre, e sta attualmente lavorando ad un nuovo thriller con George Clooney, che sarà diretto da Jon Watts.