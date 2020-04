Brad Pitt ha una make-up artist personale per farsi truccare il sedere

Grazie ad un'intervista del New York Post veniamo a sapere che Jean Ann Black, una make-up artist professionista che lavora a Hollywood, ha come mansione principale quella di truccare il sedere di Brad Pitt.

La donna, che ci assicurano non avere alcuna parentela con Joe Black, è un'amica e collaboratrice di lunga data della star, e sul set di Vento di Passioni fu reclutata per truccare il sedere dell'attore, che doveva mostrarsi nudo in camera. Per farlo, ha dovuto tamponare delicatamente le natiche di Pitt per uniformare una linea di abbronzatura, un lavoro che ancora oggi crea imbarazzo fra i due.

"Quando l'argomento viene fuori, ancora oggi non riusciamo a guardarci negli occhi", scherza l'attore. Secondo il Post, Pitt l'ha definita come "quella persona che apprezzi sempre tanto nella tua vita" e "una di famiglia, siamo come fratello e sorella".

La star, che ha recentemente firmato un contratto in esclusiva con la Warner Bros., ha anche raccontato la malattia con la quale convive e che gli impedisce di ricordare i volti delle persone che conosce. Si chiama prosopagnosia, ed è un disturbo comporta serie difficoltà e talvolta la quasi impossibilità di riconoscere i volti delle persone: ha origine da un deficit percettivo del sistema nervoso centrale, può essere una malattia congenita o svilupparsi ed acuirsi negli anni.