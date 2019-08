Brad Pitt sulla Luna, Marte e Nettuno nel nuovo sensazionale trailer Imax di Ad Astra

Dopo la recente pubblicazione di quattro nuovi spot per Ad Astra e a pochi giorni dalla prima mondiale alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il nuovo film di James Gray con protagonista Brad Pitt si mostra in uno straordinario trailer Imax.

Come al solito potete visionare il filmato all'interno dell'articolo.

In Ad Astra, nuovo film dell'acclamato regista James Gray, Brad Pitt vestirà i panni di Roy McBride, un preparatissimo astronauta che decide di imbarcarsi in una pericolosa missione nel freddo cosmo per attraversare tutto il Sistema Solare, nel doppio tentativo di trovare nuove risorse in grado di salvare l'umanità e rintracciare nel frattempo il padre scomparso, partito anni prima per un missione volta alla scoperta di vita extraterrestre. Scavando a fondo nel fallito tentativo del padre, però, Roy scoprirà un segreto scioccante che metterà a dura prova il suo coraggio e la sua tenacia.

Lo stellare cast del film include anche Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Ruth Negga, Donald Sutherland e Jamie Kennedy. L'uscita prevista per le sale cinematografiche italiane è fissata al prossimo 26 settembre.

