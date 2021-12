Brad Pitt e Lewis Hamilton in un nuovo film di corse: a Hollywood è guerra per i diritti

Stando a quanto dichiarato dall'Hollywood Reporter in queste ore, Brad Pitt sta unendo le forze al regista Joseph Kosinski e al campione di Formula 1 Lewis Hamilton per un nuovo film ambientato nel mondo delle corse automobilistiche.

Il progetto a quanto pare ha già dato il via ad una vera e propria guerra di offerte per i diritti di distribuzione, nonostante si sappia praticamente poco e nulla sul suo conto: secondo le informazioni raccolte dall'Hollywood Reporter, il film senza titolo sarà scritto da Ehren Kruger (Top Gun: Maverick, Ghost In The Shell) e vedrà a bordo anche il mega-produttore Jerry Bruckheimer. Inoltre, il ruolo di Hamilton rimane sconosciuto, e non è chiaro se il campione di Formula 1 figurerà come attore al fianco di Brad Pitt o se avrà invece un contratto da consulente del team creativo.

Tra gli studi in corsa per aggiudicarsi il film ci sono Paramount, MGM, Sony, Universal, Netflix, Apple, Amazon e persino Disney: staremo a vedere chi riuscirà a spuntarla.

Ricordiamo che Brad Pitt ha vinto un Oscar come attore non protagonista con la sua ultima interpretazione, quella dello stuntman Cliff Booth in C era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Prossimamente lo rivedremo in diversi progetti interessanti, dall'action Bullet Train diretto da David Leitch in arrivo ad aprile 2022 al nuovo misterioso film di Jon Watts, che vedrà Brad Pitt di nuovo al fianco di George Clooney: anche questo progetto, neanche a dirlo, ha scatenato una guerra di offerte.

Il nome di Brad Pitt è legato anche a Babylon, nuovo film di Damien Chazelle, che vanterà un cast a dir poco mastodontico: tra i nomi coinvolti anche Margot Robbie, Tobey Maguire, Olivia Wilde, Spike Jonze, Jovan Adepo, Katherine Waterston, Li Jun Li, Max Minghella e Samara Weaving.