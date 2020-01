Anche Brad Pitt e Leonardo DiCaprio tra i presentatori ai Golden Globe 2020

A pochi giorni dalla serata dei Golden Globe 2020, continuano a susseguirsi gli annunci di quelli che saranno i presentatori. L'organizzazione ha recentemente fatto sapere, attraverso i suoi canali social, che saranno sul palco anche Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Si riforma così la coppia di protagonisti del recente C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Il revival, tra l'altro, sarà completato grazie alla presenza di Margot Robbie, che nel film ha interpretato Sharon Tate, già annunciata sul palco insieme a colleghi del calibro di Ana De Armas, Harvey Keitel, Rami Malek, Scarlett Johansson e Pierce Brosnan.

La settantasettesima edizione dei Golden Globe si svolgerà domenica 5 gennaio a Beverly Hills, in California. The Irishman e Storia di un matrimonio sono tra i film che hanno ottenuto il maggior numero di nomination: sono entrambi candidati al premio per il miglior film drammatico, insieme a Joker, I due Papi e 1917. L'ultimo lavoro di Martin Scorsese inoltre è tra i nominati per la miglior regia, mentre il film di Noah Baumbach concorre per la miglior sceneggiatura. Gli stessi Leonardo DiCaprio e Brad Pitt sono tra i nominati, rispettivamente come miglior attore protagonista in una commedia e miglior attore non protagonista.

Il conduttore della serata sarà l'istrionico Ricky Gervais, che come da tradizione chiamerà di volta in volta sul palco i nomi dei presentatori per annunciare i film e gli attori premiati nelle varie categorie.