Brad Pitt e Jennifer Aniston: reunion virtuale con un inaspettato colpo di scena sexy!

Brad Pitt e Jennifer Aniston, ex supercoppia di Hollywood, si sono ritrovati a recitare insieme per una lettura virtuale del copione di Fuori di testa, famoso film del 1982 con Sean Penn e Nicolas Cage.

L'evento, organizzato per una raccolta fondi a nomi dell'associazione CORE di Sean Penn, ha riunito anche altre star e del cast originale e 'new entry', come appunto Sean Penn, Matthew McConaughey, Morgan Freeman, Julia Roberts, Shia LaBeouf, John Legend e Jimmy Kimmel. Tutti gli occhi però erano puntati ovviamente su Brad Pitt e Jennifer Aniston, la cui relazione iniziò nel 1998, proseguì col matrimonio nel luglio del 2000 e terminò nel 2005: nel mentre, nel 2001, i due attori recitarono insieme per la prima e ultima volta in un episodio di Friends.

Questa notte, durante la lettura del copione, Brad Pitt ha interpretato il personaggio di Brad Hamilton, mentre Jennifer. Aniston quello di Linda Barrett. Come chi conosce Fuori di Testa saprà già, però, a circa metà del film Brad (il personaggio) fa un sogno erotico proprio su Linda! La battuta, che Jennifer Aniston ha dovuto recitare, è: "Ciao, Brad: sai, ho sempre pensato che tu fossi molto carino. Penso che tu sia così sexy. Verrai da me?"

Potete trovare il video, compreso il fatidico momento, in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti, invece, scoprite chi è la nuova fiamma di Brad Pitt.