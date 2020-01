Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme ai SAG Awards

I due attori, un tempo sposati, si rincontrano durante la cerimonia di premiazione per i Screen Actors Guild. Sia Brad Pitt che Jennifer Aniston hanno vinto un premio per il loro impegno, rispettivamente in C'era una volta... ad Hollywood e in The Morning Show.

Ben prima che Brad Pitt incontrasse Angelina Jolie, la storia d'amore hollywoodiana che attirava l'attenzione di tutto il mondo era quella tra Brad e Jennifer Aniston. Il matrimonio, celebrato nel 2000, si risolse in un divorzio che fece ancora più clamore nel 2005, ma i due attori non sembrano serbare antichi rancori. Durante la serata di premiazione per i SAG (Screen Actors Guild) i due si sono incontrati nuovamente e hanno voluto spendere un momento per salutarsi, per la gioia di tutti i fotografi presenti.

In occasione dell'evento Brad Pitt è riuscito ad aggiudicarsi un premio come miglior attore non protagonista per il suo lavoro nell'ultimo film di Tarantino. La sua bravura nel recitare in C'era una volta ad Hollywood aveva stupito persino il collega Leonardo Di Caprio.

Anche la Aniston è riuscita a portare a casa un riconoscimento per il suo personaggio in The morning show e i due hanno potuto congratularsi a vicenda. Le foto li ritraggono sorridenti mentre si baciano salutandosi. I più maliziosi hanno voluto leggere in un'immagine che ritrae Pitt intento a trattenere la Aniston prendendole la mano, una sorta di ritorno di fiamma.

Entrambi gli attori sono impegnati in produzioni di serie A, in particolare Reese Witherspoon ha confermato che The Morning Show è solo all'inizio.

Proprio in occasione dei SAG la Aniston ha rivelato quanto desiderasse interpretare Wonder Woman, ruolo che le è sfuggito perché ha aspettato troppo tempo.