Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme per un progetto umanitario su Facebook

Ne avevamo già parlato qualche mese fa, ma l'annunciata e interessante reunion lavorativa tra Brad Pitt e Jennifer Aniston - storici ex-partner nella vita - avverrà finalmente il prossimo giovedì 17 settembre, in un bel progetto a scopo umanitario (carità) che sarà trasmesso interamente via Facebook.

La reunion dell'ex-coppia di Hollywood sarà infatti una lettura del classico del cinema Fuori di Testa di Amy Heckerling e scritto da Cameron Crowe. La lettura avrebbe dovuto svolgersi giù il mese scorso, ma diverse difficoltà di natura tecnica hanno spinto l'organizzatore Dane Cook ha posticipare l'evento online.



Ora Cook, Pitt e la Aniston saranno affiancati nella lettura da Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Ray Liotta e Sean Penn, quest'ultimo tra i protagonisti della commedia originale del 1982. L'evento è comunque ideato per finanziare la no profit di Penn, la CORE (Community Organized Relief Effort), e REFORM Alliance, anche questa organizzazione umanitaria senza scopo di lucro fondata dall'attore.



Fuori di testa segue un gruppo di studenti liceali che parlano degli argomenti a loro più vicini come sesso, droga, musica e quant'altro. È stato anche uno dei primi film in cui ha mai recitato Sean Penn, motivo che lo ha anche reso famoso con il passare del tempo.



