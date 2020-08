Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme... per una giusta causa

Dopo l'incontro avvenuto per i SAG Awards, Jennifer Aniston e Brad Pitt compariranno insieme in occasione di un evento di beneficenza particolarmente "Fuori di Testa".

I due, che un tempo formavano la coppia più celebre di Hollywood, hanno infatti accettato di partecipare all'evento Feelin A-Live di Dane Cook, nel quale molti attori di fama internazionale leggeranno il copione del film demenziale del 1982 Fuori di Testa, con protagonista Sean Penn.

Il tutto servirà per raccogliere fondi per le organizzazioni no-profit di Sean Penn, attualmente impegnate a gestire l'epidemia di Covid e nella riforma del sistema penitenziario. Come tutte le occasioni pubbliche che hanno coinvolto le star dell'ultimo periodo, anche stavolta si tratterà di una reunion virtuale, ma ciò non toglie che Pitt e Aniston potrebbero persino finire a recitare insieme .

La lettura del copione sarà infatti un'occasione di divertimento e di libera improvvisazione, quindi i due potrebbero ritrovarsi per la prima volta dopo anni a ricreare quell'atmosfera comica vista nel noto episodio di Friends.

A loro si uniranno anche Morgan Freeman, Julia Roberts, Henry Golding, Shia LaBeouf e Matthew McConaughey: un cast d'eccezione che farebbe invidia a qualsiasi produttore cinematografico. L'evento si terrà il 21 agosto e durante la live il pubblico potrà donare a supporto delle associazioni CORE e REFORM.

Oltre ad essersi aggiudicato un Oscar, Brad Pitt ha ricevuto anche una nomination agli Emmy.