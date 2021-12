Brad Pitt vuole resuscitare una storica etichetta musicale

Dopo l'annuncio del film con Brad Pitt e Lewis Hamilton, la star hollywoodiana unisce le forze con Damien Quintard, produttore discografico francese, per ridare vita allo Studio Miraval, storico studio di registrazione francese, situato per la precisone presso lo Château Miraval, proprietà tra l’altro di Brad Pitt, a Correns, in Provenza.

Il progetto prevede che lo studio riprenda a lavorare regolarmente nell’estate del 2022. In origine, lo Studio Miraval era stato costruito nel 1977 dal pianista e compositore francese Jacques Loussier, divenendo nel giro di pochi anni un punto di riferimento nell'industria discografica, tanto da aver ospitato negli anni artisti del calibro dei Pink Floyd, The Cranberries, The Cure, AC/DC e Sting, tra gli altri. Lo studio rimase attivo fino ai primi anni 2000 per poi rimanere in disuso fondamentalmente fino ad oggi. Ora infatti sappiamo che Brad Pitt, il quale aveva acquistato la proprietà nel 2008 assieme all’ex-moglie Angiolina Jolie, ha investito assieme a Damien Quintard per far tornare lo studio operativo. Nella sua nuova veste, lo Studio Miraval vanterà l’implementazione di un nuovo sistema audio Dolby Atmos, una control room di circa 100 metri quadri ed una live room di circa 320 metri quadri, oltre ad una serie di comfort e servizi integrati. Inoltre, il nuovo studio sarà costruito attorno ad un mixer progettato da Pitt e Quintard in persona.

Se non conoscete Damien Quintard, si tratta di un produttore discografico che nel corso della sua carriera ha vinto un Daytime Emmy Award e ha collaborato come produttore con artisti quali Brian Eno, Arca, Parcels e Teodore Currentzis. Quintard in merito alla sua collaborazione con Pitt ha dichiarato: “Quando ci siamo incontrati a Parigi, siamo subito entrati in sintonia. Per tutto il tempo non abbiamo fatto altro che parlare di sound e musica. Sono stato davvero colpito dalla sensibilità e dall'attenzione che impiega nella sua analisi della musica”.

Sempre parlando di Brad Pitt, siete sicuri di conoscere a fondo la filmografia della famosa star di Hollywood? In questo articolo vi consigliamo i film meno conosciuti di Brad Pitt da recuperare assolutamente.